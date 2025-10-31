Каталог компаній
University of Kentucky
University of Kentucky Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у University of Kentucky становить $55.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації University of Kentucky. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
Загалом за рік
$55.2K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$55.2K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Останні подання зарплат
Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в University of Kentucky in United States складає річну загальну компенсацію $90,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в University of Kentucky для позиції Інженер-програміст in United States складає $55,227.

