University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у University of Kansas Medical Center варіюється від $116K до $165K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації University of Kansas Medical Center. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня загальна компенсація

$132K - $150K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$116K$132K$150K$165K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в University of Kansas Medical Center?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в University of Kansas Medical Center in United States складає річну загальну компенсацію $165,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в University of Kansas Medical Center для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $116,200.

