University of Florida
University of Florida Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Медіанний пакет компенсації Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у University of Florida становить $93K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації University of Florida. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Загалом за рік
$93K
Рівень
4
Базова зарплата
$93K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в University of Florida?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в University of Florida складає річну загальну компенсацію $117,627. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в University of Florida для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $93,000.

