Univeris
Univeris Зарплати

Зарплата Univeris варіюється від $64,457 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $123,804 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Univeris. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $124K
Інженер-програміст
Median $97.7K
Аналітик з кібербезпеки
$64.5K

Архітектор рішень
$122K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Univeris - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $123,804. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Univeris складає $110,031.

