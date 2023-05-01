Univeris Зарплати

Зарплата Univeris варіюється від $64,457 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $123,804 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Univeris . Останнє оновлення: 9/14/2025