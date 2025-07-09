UnitedLex Зарплати

Зарплата UnitedLex варіюється від $11,919 загальної компенсації на рік для Юридичний відділ на нижньому рівні до $155,220 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UnitedLex . Останнє оновлення: 9/21/2025