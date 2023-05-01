United Talent Agency Зарплати

Зарплата United Talent Agency варіюється від $50,170 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $233,825 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників United Talent Agency . Останнє оновлення: 9/21/2025