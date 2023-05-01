Каталог компаній
United Talent Agency
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

United Talent Agency Зарплати

Зарплата United Talent Agency варіюється від $50,170 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $233,825 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників United Talent Agency. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $135K
Адміністративний асистент
$50.2K
Маркетинг
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт-менеджер
$221K
Технічний програмний менеджер
$234K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в United Talent Agency - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,825. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в United Talent Agency складає $135,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для United Talent Agency

Схожі компанії

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси