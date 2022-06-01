Каталог компаній
United Rentals
United Rentals Зарплати

Зарплата United Rentals варіюється від $60,695 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $84,575 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників United Rentals. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Дата-сайентист
$84.6K
Продажі
$62K
Інженер-програміст
$60.7K

Поширені запитання

The highest paying role reported at United Rentals is Дата-сайентист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,575. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Rentals is $62,036.

