United Nations Зарплати

Зарплата United Nations варіюється від $28,858 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $167,151 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників United Nations. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $167K
Адміністративний асистент
$106K
Менеджер бізнес-операцій
$33.7K

Бізнес-аналітик
$109K
Менеджер з науки про дані
$155K
IT-спеціаліст
$95.3K
Продукт-дизайнер
$33.4K
Продукт-менеджер
$90.9K
Програмний менеджер
$75.3K
Проєктний менеджер
$28.9K
Поширені запитання

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در United Nations، Інженер-програміст با کل دستمزد سالانه $167,151 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در United Nations برابر $93,094 است.

