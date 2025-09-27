Середня загальна компенсація Технічний програмний менеджер in Pakistan у United Nations Development Programme варіюється від PKR 5.09M до PKR 7.27M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації United Nations Development Programme. Останнє оновлення: 9/27/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!