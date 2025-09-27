Каталог компаній
United Nations Development Programme
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програмний менеджер

  • Всі зарплати Технічний програмний менеджер

United Nations Development Programme Технічний програмний менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний програмний менеджер in Pakistan у United Nations Development Programme варіюється від PKR 5.09M до PKR 7.27M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації United Nations Development Programme. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Технічний програмний менеджер заявок в United Nations Development Programme щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

PKR 44.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на PKR 8.43M+ (іноді PKR 84.26M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Внести дані
Які кар'єрні рівні в United Nations Development Programme?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програмний менеджер в United Nations Development Programme in Pakistan складає річну загальну компенсацію PKR 7,265,022. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в United Nations Development Programme для позиції Технічний програмний менеджер in Pakistan складає PKR 5,091,725.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для United Nations Development Programme

Схожі компанії

  • Spotify
  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси