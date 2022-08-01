Uniswap Зарплати

Зарплата Uniswap варіюється від $179,100 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $190,950 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uniswap . Останнє оновлення: 9/20/2025