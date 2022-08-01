Каталог компаній
Uniswap
Uniswap Зарплати

Зарплата Uniswap варіюється від $179,100 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $190,950 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uniswap.

$160K

Інженер-програміст
Median $190K

Крипто-інженер

Продукт-менеджер
$179K
Рекрутер
$191K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Uniswap - це Рекрутер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $190,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Uniswap складає $190,000.

