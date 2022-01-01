Каталог компаній
Unigroup Зарплати

Зарплата Unigroup варіюється від $59,706 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $91,242 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Unigroup. Останнє оновлення: 10/16/2025

Інженер-програміст
Median $85K
Аналітик даних
$59.7K
Дата-сайентист
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Управління персоналом
$91.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Unigroup - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $91,242. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Unigroup складає $82,700.

