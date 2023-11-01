Каталог компаній
Unify Square
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Unify Square, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Unify Square is a company that provides software and cloud managed services to manage and secure the world's largest Teams, Slack, Zoom, Skype for Business, and Workplace by Facebook deployments.

    http://unifysquare.com
    Веб-сайт
    2008
    Рік заснування
    150
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Інші ресурси