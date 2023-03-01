Unify Consulting Зарплати

Каталог компаній
Unify Consulting
Зарплата Unify Consulting варіюється від $145,725 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $221,100 для Архітектор рішень на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $150K
Дата-сайентист
Median $180K
Менеджмент-консультант
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бізнес-аналітик
$151K
Розвиток бізнесу
$153K
Маркетингові операції
$146K
Продукт-дизайнер
$172K
Архітектор рішень
$221K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Unify Consulting - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $221,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Unify Consulting складає $161,500.

