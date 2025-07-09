Каталог компаній
Uni Cards
Uni Cards Зарплати

Зарплата Uni Cards варіюється від $28,550 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $67,993 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uni Cards. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $68K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $61.5K
Менеджер з науки про дані
$49.1K

Продукт-дизайнер
$28.6K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Uni Cards is Інженер-програміст with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

