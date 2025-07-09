Uni Cards Зарплати

Зарплата Uni Cards варіюється від $28,550 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $67,993 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uni Cards . Останнє оновлення: 9/21/2025