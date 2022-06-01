Каталог компаній
UNFI
UNFI Зарплати

Зарплата UNFI варіюється від $91,540 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $181,300 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UNFI. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$181K
Фінансовий аналітик
$91.5K
Управління персоналом
$111K

Продукт-дизайнер
$106K
Інженер-програміст
$151K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в UNFI - це Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $181,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UNFI складає $110,550.

