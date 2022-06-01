UNFI Зарплати

Зарплата UNFI варіюється від $91,540 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $181,300 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UNFI . Останнє оновлення: 9/21/2025