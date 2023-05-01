Underdog Fantasy Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Underdog Fantasy варіюється від $145,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $215,912 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Underdog Fantasy. Останнє оновлення: 10/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $145K
Продукт-дизайнер
Median $216K

UX-дизайнер

Рекрутер
Median $183K

Продукт-менеджер
$166K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$169K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Underdog Fantasy Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

La compensació total anual mitjana reportada a Underdog Fantasy és $169,150.

