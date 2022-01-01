Каталог компаній
Unacademy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Unacademy Зарплати

Зарплата Unacademy варіюється від $7,437 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $108,771 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Unacademy. Останнє оновлення: 10/12/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $31.3K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $28.8K
Бухгалтер
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Бізнес-аналітик
$29.9K
Розвиток бізнесу
$7.4K
Аналітик даних
$30.1K
Дата-сайентист
$42.6K
Управління персоналом
$63.9K
Маркетинг
$48.4K
Продукт-дизайнер
$21.6K
Програмний менеджер
$26.2K
Продажі
Median $8.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $109K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Unacademy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Unacademy - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $108,771. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Unacademy складає $30,102.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Unacademy

Схожі компанії

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси