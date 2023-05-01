Каталог компаній
Ultima Genomics
Ultima Genomics Зарплати

Зарплата Ultima Genomics варіюється від $110,445 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $195,975 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ultima Genomics. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Біомедичний інженер
$189K
Інженер з апаратного забезпечення
$152K
Інженер-механік
$110K

Інженер-програміст
$196K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ultima Genomics - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $195,975. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ultima Genomics складає $170,643.

