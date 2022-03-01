Каталог компаній
Ulta Beauty
Ulta Beauty Зарплати

Зарплата Ulta Beauty варіюється від $120,146 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $172,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ulta Beauty. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $172K
Дата-сайентист
$120K
Продукт-дизайнер
$126K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ulta Beauty - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $172,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ulta Beauty складає $125,625.

