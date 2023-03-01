Ula Зарплати

Зарплата Ula варіюється від $27,118 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $57,128 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ula . Останнє оновлення: 9/21/2025