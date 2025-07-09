Каталог компаній
Ujjivan Small Finance Bank
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Ujjivan Small Finance Bank Зарплати

Зарплата Ujjivan Small Finance Bank варіюється від $5,284 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $49,563 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ujjivan Small Finance Bank. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Операції з обслуговування клієнтів
$5.3K
Маркетинг
$17.1K
Архітектор рішень
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ujjivan Small Finance Bank - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $49,563. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ujjivan Small Finance Bank складає $17,134.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ujjivan Small Finance Bank

Схожі компанії

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси