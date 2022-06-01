Каталог компаній
UHS
UHS Зарплати

Зарплата UHS варіюється від $45,989 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $189,050 для Інженер-програміст на вищому рівні.

$160K

Обслуговування клієнтів
$46K
Аналітик даних
$60.3K
Інженер-програміст
$189K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в UHS - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $189,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UHS складає $60,300.

