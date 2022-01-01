Udemy Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Udemy варіюється від $48,676 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $382,500 для Менеджер нерухомості на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Udemy. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
L3 $165K
L4 $237K
Маркетинг
Median $166K

Продукт-дизайнер
Median $165K
Рекрутер
Median $115K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $117K
Менеджер бізнес-операцій
$135K
Бізнес-аналітик
$255K
Обслуговування клієнтів
$275K
Менеджер з науки про дані
$72.1K
Маркетингові операції
$139K
Продукт-менеджер
$48.7K
Програмний менеджер
$117K
Проєктний менеджер
$172K
Менеджер нерухомості
$383K
Продажі
$122K
Архітектор рішень
$218K
Технічний програмний менеджер
$147K
Венчурний капіталіст
$291K
Поширені запитання

Povprečno letno skupno plačilo pri Udemy je $165,334.

