Udaan Зарплати

Зарплата Udaan варіюється від $3,482 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $118,850 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Udaan. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $60K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $75.3K

Продукт-менеджер
Median $85.4K
Бухгалтер
$3.5K
Бізнес-аналітик
$27.9K
Розвиток бізнесу
$119K
Аналітик даних
$17.4K
Дизайнер моди
$10.7K
Фінансовий аналітик
$38.8K
Управління персоналом
$33.6K
Юридичний відділ
$34.7K
Маркетинг
$59.6K
Продукт-дизайнер
$36.4K
Програмний менеджер
$58.9K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Udaan Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Udaan - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $118,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Udaan складає $38,861.

