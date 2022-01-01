Каталог компаній
UBS
UBS Зарплати

Зарплата UBS варіюється від $22,039 загальної компенсації на рік для Менеджер з науки про дані на нижньому рівні до $230,974 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UBS. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Інженер-програміст
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Інженер надійності сайту

Кількісний розробник

Дата-сайентист
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Кількісний дослідник

Інвестиційний банкір
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Фінансовий аналітик
Median $110K
Бізнес-аналітик
Median $110K
Продукт-менеджер
Median $138K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $175K
Менеджер бізнес-операцій
Median $64.2K
Менеджмент-консультант
Median $82.5K
Проєктний менеджер
Median $150K
Архітектор рішень
Median $206K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

IT-спеціаліст
Median $106K
Технічний програмний менеджер
Median $173K
Аналітик з кібербезпеки
Median $108K
Бухгалтер
$44.6K
Адміністративний асистент
$80.4K
Бізнес-операції
$109K
Розвиток бізнесу
$76.3K
Керівник апарату
$159K
Аналітик даних
$162K
Менеджер з науки про дані
$22K
Управління персоналом
$164K
Юридичний відділ
$159K
Продукт-дизайнер
$143K
Менеджер з продуктового дизайну
$28.3K
Програмний менеджер
$231K
Рекрутер
$148K
Продажі
$159K
Загальна винагорода
$157K
UX-дослідник
$137K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez UBS est Програмний менеджер at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $230,974. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez UBS est de $137,369.

