Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Germany у trivago становить €67.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації trivago. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
trivago
Software Engineer
Dusseldorf, NW, Germany
Загалом за рік
€67.6K
Рівень
L2
Базова зарплата
€67.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в trivago?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в trivago in Germany складає річну загальну компенсацію €80,788. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в trivago для позиції Інженер-програміст in Germany складає €67,625.

Інші ресурси