Trip.com
Trip.com Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in China у Trip.com становить CN¥399K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Trip.com. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Загалом за рік
CN¥399K
Рівень
hidden
Базова зарплата
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥79.9K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Trip.com in China складає річну загальну компенсацію CN¥905,465. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Trip.com для позиції Інженер-програміст in China складає CN¥372,331.

