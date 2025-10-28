Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in China у Trip.com становить CN¥758K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Trip.com. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Загалом за рік
CN¥758K
Рівень
L5
Базова зарплата
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Бонус
CN¥121K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
10 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Trip.com in China складає річну загальну компенсацію CN¥1,175,529. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Trip.com для позиції Продакт-менеджер in China складає CN¥541,157.

