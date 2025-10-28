Каталог компаній
Середня загальна компенсація ЮІкс-дослідник in Australia у TripAdvisor варіюється від A$181K до A$247K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації TripAdvisor. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

A$196K - A$232K
Australia
Поширений діапазон
Можливий діапазон
A$181KA$196KA$232KA$247K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У TripAdvisor RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ЮІкс-дослідник в TripAdvisor in Australia складає річну загальну компенсацію A$247,457. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TripAdvisor для позиції ЮІкс-дослідник in Australia складає A$180,751.

