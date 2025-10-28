Компенсація Інженер-програміст in United States у TripAdvisor варіюється від $133K за year для SE1 до $321K за year для PSE1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $251K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації TripAdvisor. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У TripAdvisor RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)