  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

TripAdvisor Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у TripAdvisor варіюється від $133K за year для SE1 до $321K за year для PSE1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $251K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації TripAdvisor. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SE1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У TripAdvisor RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в TripAdvisor in United States складає річну загальну компенсацію $320,567. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TripAdvisor для позиції Інженер-програміст in United States складає $205,000.

