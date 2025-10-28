Каталог компаній
TripAdvisor
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер продакт-дизайну

  • Всі зарплати Менеджер продакт-дизайну

TripAdvisor Менеджер продакт-дизайну Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації TripAdvisor. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

$221K - $262K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$194K$221K$262K$276K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Менеджер продакт-дизайну заявок в TripAdvisor щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У TripAdvisor RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер продакт-дизайну пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер продакт-дизайну в TripAdvisor in United States складає річну загальну компенсацію $276,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TripAdvisor для позиції Менеджер продакт-дизайну in United States складає $194,400.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для TripAdvisor

Схожі компанії

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси