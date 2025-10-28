Каталог компаній
Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації TripAdvisor. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня загальна компенсація

£80K - £94.3K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£74.7K£80K£94.3K£104K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У TripAdvisor RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в TripAdvisor in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £104,054. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TripAdvisor для позиції Дейта-аналітик in United Kingdom складає £74,705.

