TripActions
TripActions Зарплати

Зарплата TripActions варіюється від $74,990 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $227,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TripActions. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Аналітик даних
$84.9K
Дата-сайентист
Median $75K
Фінансовий аналітик
$116K

Продукт-дизайнер
$108K
Продукт-менеджер
Median $227K
Проєктний менеджер
$129K
Продажі
$84.6K
Інженер-програміст
Median $220K
Поширені запитання

Najlepšie platenú pozíciu v TripActions predstavuje Продукт-менеджер s ročnou celkovou odmenou $227,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripActions je $111,712.

