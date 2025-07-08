Каталог компаній
Trigent Software
Trigent Software Зарплати

Зарплата Trigent Software варіюється від $3,533 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $7,239 для Обслуговування клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Trigent Software. Останнє оновлення: 12/1/2025

Обслуговування клієнтів
$7.2K
Інженер-програміст
$3.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Trigent Software - це Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $7,239. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Trigent Software складає $5,386.

Інші ресурси

