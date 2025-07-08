Trigent Software Зарплати

Зарплата Trigent Software варіюється від $3,533 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $7,239 для Обслуговування клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Trigent Software . Останнє оновлення: 12/1/2025