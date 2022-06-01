Каталог компаній
TravelPerk
TravelPerk Зарплати

Зарплата TravelPerk варіюється від $51,178 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $152,176 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TravelPerk. Останнє оновлення: 10/27/2025

Інженер-програміст
Median $82.4K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $152K
Операції з обслуговування клієнтів
$113K

Управління персоналом
$86.6K
Продажі
$51.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$97.2K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У TravelPerk Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TravelPerk - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $152,176. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TravelPerk складає $91,918.

