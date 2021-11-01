Каталог компаній
Travelers
Travelers Зарплати

Зарплата Travelers варіюється від $51,299 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $281,585 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Travelers. Останнє оновлення: 10/27/2025

Інженер-програміст
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Дата-сайентист
Median $135K
Актуарій
Median $143K

Продукт-менеджер
Median $163K
Проєктний менеджер
Median $155K
Андерайтер
Median $121K
Продажі
Median $132K
Продукт-дизайнер
Median $96K
Бухгалтер
$86.6K
Бізнес-аналітик
$86.9K
Обслуговування клієнтів
$84K
Операції з обслуговування клієнтів
$64.3K
Аналітик даних
$95.5K
Менеджер з науки про дані
$179K
Фінансовий аналітик
$51.3K
Інженер-геолог
$79.6K
Графічний дизайнер
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$282K
Архітектор рішень
$261K

Data Architect

Технічний програмний менеджер
$129K
Венчурний капіталіст
$98.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Travelers - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $281,585. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Travelers складає $129,350.

