TransUnion
TransUnion Зарплати

Зарплата TransUnion варіюється від $10,548 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $300,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TransUnion. Останнє оновлення: 10/27/2025

Дата-сайентист
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Інженер-програміст
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
L2 $113K
L4 $179K

Менеджер з науки про дані
Median $184K
Бізнес-аналітик
Median $99.5K
Продажі
Median $300K
Менеджер бізнес-операцій
$123K
Розвиток бізнесу
$140K
Аналітик даних
$116K
Фінансовий аналітик
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Юридичний відділ
$114K
Менеджмент-консультант
$101K
Маркетинг
$231K
Маркетингові операції
$88.7K
Продукт-дизайнер
$97.5K
Програмний менеджер
$140K
Проєктний менеджер
Median $149K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$110K
Технічний програмний менеджер
$184K
Венчурний капіталіст
$169K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TransUnion - це Продажі з річною загальною компенсацією $300,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TransUnion складає $122,610.

