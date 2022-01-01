Каталог компаній
Trainline
Trainline Зарплати

Зарплата Trainline варіюється від $35,148 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $142,353 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Trainline. Останнє оновлення: 10/27/2025

Інженер-програміст
Median $107K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $142K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $122K

Продукт-дизайнер
Median $74.5K
Бізнес-аналітик
Median $84.9K
Аналітик даних
$83.1K
Дата-сайентист
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Маркетинг
$35.1K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Trainline - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $142,353. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Trainline складає $84,017.

