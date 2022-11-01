Каталог компаній
Trafigura
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Trafigura Зарплати

Зарплата Trafigura варіюється від $27,624 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $437,175 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Trafigura. Останнє оновлення: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бізнес-аналітик
$76.2K
Дата-сайентист
$437K
Управління персоналом
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Інженер-програміст
$161K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Trafigura - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $437,175. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Trafigura складає $118,524.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Trafigura

Схожі компанії

  • Snap
  • DoorDash
  • Facebook
  • Uber
  • Lyft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси