Trafigura Зарплати

Зарплата Trafigura варіюється від $27,624 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $437,175 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Trafigura . Останнє оновлення: 10/27/2025