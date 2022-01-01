Довідник компаній
TOTVS
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

TOTVS Зарплати

Діапазон зарплат TOTVS коливається від $10,894 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $33,590 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників TOTVS. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $18.7K
Дизайнер продукту
$12.4K
Менеджер продукту
$10.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Продажі
$33.6K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TOTVS הוא Продажі at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $33,590. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TOTVS הוא $15,557.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для TOTVS

Пов'язані компанії

  • Coinbase
  • Stripe
  • Facebook
  • Tesla
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси