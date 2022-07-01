Torc Robotics Зарплати

Діапазон зарплат Torc Robotics коливається від $18,814 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $248,352 для Інженер з механічних, електричних та сантехнічних систем на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Torc Robotics . Останнє оновлення: 8/25/2025