Torc Robotics
Torc Robotics Зарплати

Діапазон зарплат Torc Robotics коливається від $18,814 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $248,352 для Інженер з механічних, електричних та сантехнічних систем на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Torc Robotics. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $152K

Інженер машинного навчання

Інженер виробничого програмного забезпечення

Бізнес-аналітик
$185K
Обслуговування клієнтів
$51.6K

Аналітик даних
$174K
Інженер з апаратного забезпечення
$18.8K
Інженер-механік
$186K
Інженер з механічних, електричних та сантехнічних систем
$248K
Менеджер продукту
$237K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$137K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Torc Robotics Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

