Tiket.com Зарплати

Зарплата Tiket.com варіюється від $10,432 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $26,130 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Tiket.com . Останнє оновлення: 10/16/2025