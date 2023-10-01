Каталог компаній
Tiket.com Зарплати

Зарплата Tiket.com варіюється від $10,432 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $26,130 для Дата-сайентист на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $14.4K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $24.1K
Бізнес-аналітик
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналітик даних
$14.1K
Дата-сайентист
$26.1K
Продукт-дизайнер
$10.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Tiket.com - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $26,130. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tiket.com складає $14,215.

