Tide
Tide Рекрутер Зарплати

Середня загальна компенсація Рекрутер in Romania у Tide варіюється від RON 151K до RON 211K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tide. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

RON 163K - RON 190K
Romania
Поширений діапазон
Можливий діапазон
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tide Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Tide in Romania складає річну загальну компенсацію RON 211,271. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tide для позиції Рекрутер in Romania складає RON 150,908.

