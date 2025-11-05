Каталог компаній
Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in United Kingdom у Tide варіюється від £38.6K до £54.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tide. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tide Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Tide in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £54,933. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tide для позиції Продакт-дизайнер in United Kingdom складає £38,639.

