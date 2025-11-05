Каталог компаній
Tide
Tide Маркетингові операції Зарплати

Середня загальна компенсація Маркетингові операції in India у Tide варіюється від ₹498K до ₹693K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tide. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

₹533K - ₹628K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹498K₹533K₹628K₹693K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tide Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетингові операції в Tide in India складає річну загальну компенсацію ₹692,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tide для позиції Маркетингові операції in India складає ₹497,502.

