Каталог компаній
Tide
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

Tide Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in India у Tide варіюється від ₹2.1M до ₹2.98M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tide. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня загальна компенсація

₹2.37M - ₹2.7M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Дейта-аналітик заявок в Tide щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tide Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Tide in India складає річну загальну компенсацію ₹2,980,119. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tide для позиції Дейта-аналітик in India складає ₹2,096,185.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tide

Схожі компанії

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси