Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Germany у ThyssenKrupp становить €91K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThyssenKrupp. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Загалом за рік
€91K
Рівень
L2
Базова зарплата
€91K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ThyssenKrupp in Germany складає річну загальну компенсацію €131,526. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThyssenKrupp для позиції Інженер-програміст in Germany складає €90,985.

