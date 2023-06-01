Каталог компаній
ThriveDX
ThriveDX Зарплати

Зарплата ThriveDX варіюється від $49,750 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $150,596 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ThriveDX. Останнє оновлення: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Продукт-менеджер
$89.9K
Інженер з продажів
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Інженер-програміст
$119K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ThriveDX - це Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,596. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThriveDX складає $104,629.

