thredUP Зарплати

Зарплата thredUP варіюється від $91,728 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $226,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників thredUP. Останнє оновлення: 11/16/2025

Бізнес-аналітик
$134K
Обслуговування клієнтів
$101K
Маркетинг
Median $115K

Продакт-менеджер
$91.7K
Інженер-програміст
Median $226K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в thredUP - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $226,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в thredUP складає $115,000.

