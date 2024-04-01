Thredd Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Thredd варіюється від $83,651 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $263,161 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thredd. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $95.2K
Розвиток бізнесу
$263K
Фінансовий аналітик
$83.7K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Thredd - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $263,161. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thredd складає $95,240.

